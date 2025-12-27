Parma-Fiorentina 1-0, altro super intervento di Corvi su Gudmundsson

La Fiorentina sfiora di nuovo il pareggio nei minuti di recupero della sfida contro il Parma. I viola ci stanno provando in tutti i modi e stavolta lo hanno fatto con un destro da fuori area di Albert Gudmundsson, bravo a calciare tenendo basso il pallone ma sfortunato nel trovare l'ennesimo intervento miracoloso del portiere dei padroni di casa Corvi.