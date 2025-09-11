Ecco Lamptey al Viola Park: l'esterno per la prima volta in campo a Bagno a Ripoli

Social

Ecco Lamptey al Viola Park: l'esterno per la prima volta in campo a Bagno a RipoliFirenzeViola.it
di Redazione FV

Tariq Lamptey in campo al Viola Park. L'esterno anglo-ghanese, arrivato dal Brighton nell'ultima sessione di mercato, ha calcato oggi per la prima volta i terreni di gioco del centro sportivo della Fiorentina dopo esser rientrato dagli impegni con la Nazionale. Il classe 2000 era infatti sbarcato a Firenze il giorno della partita contro il Torino (31 agosto), per poi lasciare la città il giorno seguente e raggiungere i connazionali del Ghana durante le gare di questa sosta.

Oggi ha preso parte solo inizialmente all'allenamento della squadra di Pioli, prima di staccarsi e svolgere una seduta a parte assieme agli altri calciatori rientrati oggi. Questa una serie di scatti di Lamptey, ritratto dai profili social della Fiorentina: