Domenica di riposo per la Fiorentina. Si riparte da lunedì con una seduta al giorno
Dopo la fragorosa caduta di Parma, la Fiorentina si concede un giorno di riposo. Paolo Vanoli, infatti, ha scelto di concedere domani una giornata libera alla sua squadra, vista la distanza dal prossimo impegno (domenica prossima, 4 gennaio, al Franchi contro la Cremonese). Gli allenamenti della prima squadra riprenderanno da lunedì, con una seduta al giorno al Viola Park fino al match contro i grigiorossi: dunque, 24 ore di stop e poi sei giorni di sedute consecutive, con la rifinitura del sabato che sarà l'ultima in programma prima della partita.
