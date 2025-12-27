Dagli inviati Zero tifosi al Viola Park. Nessuna contestazione, i giocatori lasciano il cs nel silenzio

Nonostante la sconfitta di poche ore fa sul campo del Parma, la Fiorentina è rientrata al Viola Park nel silenzio più profondo. Non solo, infatti, la squadra di Vanoli è rientrata a Firenze e al proprio centro sportivo senza aver rilasciato alcuna dichiarazione dal Tardini - proseguendo col silenzio stampa che va avanti da giorni -, ma l'ha fatto anche senza alcuna contestazione da parte della tifoseria.

Il pullman della Fiorentina è tornato da Parma al quartier generale di Bagno a Ripoli in questi minuti, alla presenza di nessun tifoso. Al Viola Park non c'era nessuno, nemmeno un sostenitore viola a polemizzare contro la formazione attualmente ultima in Serie A. La squadra, come anticipato, avrà un giorno libero domani e riprenderà gli allenamenti da lunedì. Tanto che i calciatori stanno già lasciando il centro sportivo, in vista della domenica di riposo e del rientro fissato per la settimana nuova (in calce un video con le auto dei giocatori che lasciano la struttura).