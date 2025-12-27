Parma-Fiorentina 0-0, Ondrejka grazia i viola e si divora il gol del vantaggio

Si anima il match del Tardini tra Parma e Fiorentina dopo una prima mezz'ora di partita abbastanza soporifera. Ad essere più pericolosa è stata la squadra di casa che è andata ad un passo dal gol del possibile vantaggio. L'azione si sviluppa sulla basa di un contatto dubbio ai danni di Ndour e finisce con la palla che arriva dopo una tentativo di conclusione di Pellegrino tra i piedi di Ondrejka. Il calciatore svedese all'altezza del dischetto del rigore con la porta davanti a se grazia i viola e De Gea calciando malissimo con il destro e strozzando di fatto la conclusione sul fondo.