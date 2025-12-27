Parma-Fiorentina 1-0, ritorno in campo per Gosens ed ingresso dell'ex Sohm

vedi letture

Doppio cambio arrivato al minuto numero 76 della sfida del Tardini tra Parma e Fiorentina per i viola. Paolo Vanoli ha infatti scelto di far entrare in campo sia Robin Gosens, di rientro dall'infortunio rimediato addirittura contro l'Inter a fine ottobre, sia l'ex di giornata Simon Sohm. I due hanno preso il posto di Fabiano Parisi e Cher Ndour.