FirenzeViola Paratici-Fiorentina, ancora una settimana. Sarà operativo non prima del 4 gennaio

Fabio Paratici è da giorni l'uomo destinato a diventare il nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina. Gli accordi di massima tra il dirigente e la società di Commisso sono stati trovati la settimana scorsa dopo il blitz a Londra di Goretti e Ferrari, e anche se è ancora ancora atteso il "sì" definitivo, l'ex uomo mercato della Juventus sa che il suo destino sarà al Viola Park. Però, come noto da giorni, per il suo approdo a Firenze ci sarà da aspettare ancora un po' di tempo.

Paratici infatti, per questioni contrattuali, è vincolato a restare operativo al Tottenham ancora per una settimana. Sì perché, come raccolto da FirenzeViola.it, la sensazione è che la sua avventura con la Fiorentina cominci non prima del 4 gennaio, con Paratici che seguirà le vicende degli Spurs ancora per tre partite (domani contro il Crystal Palace, il primo gennaio contro il Brentford e il quattro contro il Sunderland). A quel punto, il dirigente si staccherà dai londinesi e diventerà il tuttofare della Fiorentina.