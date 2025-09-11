FirenzeViola Tutti i Nazionali rientrati al Viola Park. In quattro a parte, Gudmundsson prosegue il recupero

Con la giornata di oggi hanno fatto al rientro al Viola Park tutti i giocatori viola impegnati in Nazionale. Nell'allenamento svolto poche ore fa, agli ordini di Stefano Pioli si sono rivisti infatti gli ultimi quattro elementi tra coloro che erano ancora assenti perché convocati dalle rispettive Selezioni: si tratta di Tariq Lamptey, Edin Dzeko, Eman Kospo e Cher Ndour, da oggi di nuovo al centro sportivo di Bagno a Ripoli a riprendere l'attività in vista del match col Napoli. Per loro una prima parte con la squadra e poi una seduta differenziata in vista della rifinitura di domani.

Chi invece prosegue ancora a lavorare interamente a parte è Albert Gudmundsson. Il fantasista continua il suo percorso di recupero dall'infortunio alla caviglia patito con l'Islanda venerdì scorso, che nonostante una diagnosi non eccessivamente negativa viene monitorato giorno dopo giorno dallo staff medico viola. L'intento dell'ex Genoa, visto il problema leggero, è quello di essere almeno a disposizione per la gara di sabato coi campioni d'Italia, ma le sue condizioni saranno valutate di ora in ora e la decisione finale arriverà a ridosso della partita. Gudmundsson sarà arruolabile solo se non ci sarà il rischio di ricadute, altrimenti verrà predicata calma e in tal senso, ulteriori indicazioni potrebbero arrivare dalla conferenza stampa di Stefano Pioli prevista per domani.