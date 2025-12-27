Parma-Fiorentina 1-0, Kean non inquadra la porta su assist di Piccoli

La Fiorentina è ancora alla ricerca della via del gol del pareggio nella gara del Tardini contro il Parma, con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Stavolta a produrre l'occasione per la squadra di Vanoli è stata la coppia Piccoli-Kean, con il primo che di testa ha spizzato il pallone mandando in profondità il compagno e con Moise che anche egoisticamente non ha reso il pallone all'ex Cagliari ma si è messo in proprio calciando con il destro ma non inquadrando la porta.