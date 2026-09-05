Pellegrino si sblocca ma la difesa si scioglie sempre, Oulai ko
FirenzeViola.it
La terza giornata di serie A per la Fiorentina non cambia l'inerzia di questa stagione: arriva così la terza sconfitta consecutiva come non accadeva da 91 anni. Unica nota positiva è il gol di Pellegrino che ha sbloccato la gara ma soprattutto ha sbloccato la casella zero delle reti realizzate dai viola in A. Una rete che è arrivata quando è uscito Mastantuono (scelta tecnica) che accentra un po' il gioco su di sé e ieri non in forma.
Quella che invece è rimasta una costante negativa è la difesa colabrodo: 9 i gol in tre partite. Appena arriva il primo gol la difesa si scioglie. Alla fine voti bassi per tutti, si salva solo Pellegrino appunto. Tegola inoltre per Oulai, uscito infortunato.
Pubblicità
Notizie di FV
La Fiorentina non esiste: zero gioco e, soprattutto, zero punti. Paratici manda al macello Grosso (che ha tante colpe): ma perché non spiega come ha costruito questa squadra? 150 milioni e una rosa che fa acqua da tutte le partidi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La Fiorentina non esiste: zero gioco e, soprattutto, zero punti. Paratici manda al macello Grosso (che ha tante colpe): ma perché non spiega come ha costruito questa squadra? 150 milioni e una rosa che fa acqua da tutte le parti
Copertina
FirenzeViolaUn tecnico difeso in silenzio e una squadra intimorita. L'avvio horror ha il preoccupante sapore del deja-vu
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Torino 1-2, rimonta granata: terza sconfitta consecutiva per i viola in A
Pietro LazzeriniLa missione del mercato era fare tabula rasa anche lasciando un paio di colpi in canna (ecco quali). Fagioli e Dodo da recuperare subito. Grosso abbia coraggio, col Torino in palio non solo i tre punti
Luca CalamaiGrosso, quattro gare per costruire una Viola da Europa. Io punterei sul tridente Mastantuono-Beto-Gonçalves; a centrocampo Fagioli e Oulai; Dodo di nuovo titolare e fiducia a Viery. E se arriva Brozovic…
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com