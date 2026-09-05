Pellegrino si sblocca ma la difesa si scioglie sempre, Oulai ko

Pellegrino si sblocca ma la difesa si scioglie sempre, Oulai koFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:00Notizie di FV
di Redazione FV

La terza giornata di serie A per la Fiorentina non cambia l'inerzia di questa stagione: arriva così la terza sconfitta consecutiva come non accadeva da 91 anni. Unica nota positiva è il gol di Pellegrino che ha sbloccato la gara ma soprattutto ha sbloccato la casella zero delle reti realizzate dai viola in A. Una rete che è arrivata quando è uscito Mastantuono (scelta tecnica) che accentra un po' il gioco su di sé e ieri non in forma. 

Quella che invece è rimasta una costante negativa è la difesa colabrodo: 9 i gol in tre partite. Appena arriva il primo gol la difesa si scioglie. Alla fine voti bassi per tutti, si salva solo Pellegrino appunto. Tegola inoltre per Oulai, uscito infortunato.