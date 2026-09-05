RFV Giorgetti: "La Fiorentina dopo tre giornate non è niente. Grosso? Il suo punto di forza è Paratici"

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Angelo Giorgetti è intervenuto a Radio Firenzeviola dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Torino. Queste le sue parole: "Si mette male perché qui manca l'ossatura sia di gioco che fisica, oltre a quella mentale. La Fiorentina dopo tre giornate è ancora niente, si deve ancora capire cosa è. Io non sopporto chi chiede scusa dopo un gol come ha fatto Mandragora così come non capisco perché Grosso abbia chiamato la squadra sotto la Curva per prendersi altri fischi. Io trovo pochi elementi per essere ottimista. Esonerare Grosso? Non vediamo niente se non nel secondo tempo quando è uscito Mastantuono che non è un esterno.

Prima il Torino lo marcava con Comuzzo, poi si è riallineato con Gnonto. Dopo il gol di Pellegrino si era anche messa bene. Grosso ha un punto di forza che è essere stato scelto da Paratici che farà di tutto per difenderlo, anche se ne ho viste talmente tante che so che prima uno viene difeso e poi mollato. Se Paratici capirà che Grosso è in grande difficoltà ci metterà mezzo secondo a cambiare idea. Loro si conoscono bene e sanno quali sono le dinamiche interne".