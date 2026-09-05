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Verso Fiorentina-Torino, ecco dove e come seguire la sfida del Franchi
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È il giorno di Fiorentina-Torino. Terza giornata di campionato al Franchi, calcio d'inizio ore 15 per una sfida che la squadra di Grosso vuole vincere per rialzare la testa dopo i primi due ko stagionali. La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali Dazn, ma potrete seguirla anche su Radio FirenzeViola con ampio pre e post match. Su FirenzeViola.it, invece, il racconto testuale con ogni notizia e voce dal campo.
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La missione del mercato era fare tabula rasa anche lasciando un paio di colpi in canna (ecco quali). Fagioli e Dodo da recuperare subito. Grosso abbia coraggio, col Torino in palio non solo i tre puntidi Pietro Lazzerini
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Luca CalamaiGrosso, quattro gare per costruire una Viola da Europa. Io punterei sul tridente Mastantuono-Beto-Gonçalves; a centrocampo Fagioli e Oulai; Dodo di nuovo titolare e fiducia a Viery. E se arriva Brozovic…
Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
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