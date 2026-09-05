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Verso Fiorentina-Torino, ecco dove e come seguire la sfida del Franchi

Verso Fiorentina-Torino, ecco dove e come seguire la sfida del FranchiFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:30Notizie di FV
di Redazione FV

È il giorno di Fiorentina-Torino. Terza giornata di campionato al Franchi, calcio d'inizio ore 15 per una sfida che la squadra di Grosso vuole vincere per rialzare la testa dopo i primi due ko stagionali. La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali Dazn, ma potrete seguirla anche su Radio FirenzeViola con ampio pre e post match. Su FirenzeViola.it, invece, il racconto testuale con ogni notizia e voce dal campo.