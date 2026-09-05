Grosso "scaricato" dalla curva e la società non lo difende

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Il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso è già in bilico dopo tre giornate di campionato, tutte perse, nonostante oggi la squadra sia andata in vantaggio per prima. La rimonta del Torino sui viola incapaci di reagire ed esprimere gioco, ha fatto però perdere la pazienza anche alla curva che fino a quel momento aveva intonato cori di sostegno. Così ancora prima della fine si sono risentiti quei cori che tante volte hanno accompagnato allenatori in difficoltà "Fabio Grosso salta la panchina" così come l'anno scorso a Stefano Pioli e molto tempo indietro a Sinisa Mihajlovic.

Cori che certo fanno male al tecnico che dichiara di non aver pensato alle dimissioni e che certe decisioni spettano alla società. Società che fa filtrare che Grosso rimane sulla panchina ma che non è soddisfatta di questo avvio horror. Non è proprio una difesa a spada tratta di un tecnico voluto contro lo scetticismo di un'intera piazza e che ora si ritrova solo contro tutti. Forse qualche scricchiolio c'è anche con Paratici, che con il mercato e la gestione di certi addii e dei tempi di arrivo di giocatori funzionali e più di esperienza di certo non ha aiutato Grosso. Vediamo se almeno la squadra risponderà presente già da Venezia, in fondo la curva ha invitato anche loro a tirare fuori gli attributi.