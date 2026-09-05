Top Fv, Chi si salva in Fiorentina-Torino 1-2? Vota il sondaggio
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La Fiorentina ha perso la sua terza partita consecutiva di questo inizio di campionato, con il Torino per 1-2. Dopo lo 0-0 del primo tempo e con i cambi di interpreti e di modulo, Pellegrino nella ripresa era riuscito a portare in vantaggio i viola ma il Torino ha prima rimontato e poi ribaltato il risultato. FirenzeViola, come di consueto, lancia il sondaggio su quale viola ha fatto meglio in campo contro i granata.
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