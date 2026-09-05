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Società non contenta dei risultati ma Grosso non è in bilico: ecco perché non ha parlato Paratici

Società non contenta dei risultati ma Grosso non è in bilico: ecco perché non ha parlato ParaticiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:25Primo Piano
di Andrea Giannattasio
fonte Andrea Giannattasio

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Fabio Grosso dopo la sconfitta interna di oggi pomeriggio della Fiorentina per 2-1 contro il Torino, la terza consecutiva nelle prime tre giornate di campionato. Secondo infatti quanto appreso dalla nostra relazione il tecnico viola non è attualmente in bilico, anche se ovviamente la società fa sapere di non essere contenta per i risultati che non stanno arrivando. La stessa Fiorentina ci tiene a far sapere che nessun dirigente è intervenuto nel post partita poiché non si è arrivati ad una situazione tale che lo richiedesse.