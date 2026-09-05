Live Fiorentina-Torino 1-2, rimonta granata: terza sconfitta consecutiva per i viola in A

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17.00 - Finisce tra i fischi la partita della Fiorentina contro il Torino. Decidono le due reti di Mandragora e il gol di Adams. Fiorentina alla terza sconfitta consecutiva in Serie A.

94'- Finisce qui la partita, la Fiorentina perde anche la terza giornata di Serie A.

90'- Assegnati 4 minuti di recupero.

88'- Il Torino nonostante il vantaggio continua a palleggiare e a evitare dunque tenendo palla pericoli difensivi.

85'- Fiorentina che con la forza dei nervi ora prova a riaffacciarsi nella metà campo del Torino alla ricerca del pari.

82'- Torino in vantaggio. Cross dalla destra di Belghali e dal centro area controlla e segna Adams in acrobazia.

79'- Altro cambio viola, esce Njie ed entra un altro nuovo arrivato, Pedro Gonçalves.

78'- Subito Beto, l'attaccante viola si coordina sul secondo palo e prova una rovesciata che termina larga sul fondo.

76'- Cambio nella Fiorentina, esce Pellegrino ed entra Beto.

75'- Prova a reagire la Fiorentina, colpo di testa di Viery da angolo che termina però sopra la traversa.

74'- Pareggio del Torino, gol dell'ex di Mandragora. Gran sinistro da fuori a battere De Gea sul primo palo.

71'- Sinistro di Vlasic da dentro l'area pericoloso ma non potente bloccato facilmente sul primo palo da De Gea.

70'- Gioco ora fermo per il cooling break.

69'- Doppio cambio nel Torino, escono Gineitis e Comuzzo ed entrano Braganca e Simeone.

67'- Ottima chiusura ancora di Joao Mario su un contropiede isolato di Belghali.

66'- Occasionissima Fiorentina!! Cross dalla sinistra di Joao Mario e colpo di testa a botta sicura del solito Atta. Miracolo stavolta di Perri che mette in angolo.

62'- Pericoloso il Torino. Cross dalla sinistra di Patterson che attraversa tutta l'area di rigore e che non viene girato in porta per fortuna dei viola da Vlasic, ben controllato da Viery.

61'- Destro da fuori di Atta che esce di molto al lato della porta di Perri. Il centrocampista viola è sempre più nel vivo del gioco.

59'- Opportunità di nuovo per Atta. Il centrocampista viola si ritrova il pallone addosso in area piccola e con un rimpallo per poco non va vicino al gol.

58'- Cross leggibile di Belghali dalla sinistra che viene bloccato senza problemi da De Gea sul primo palo.

56'- Doppio cambio nel Torino, escono Fortini e Cacciamani ed entrano Patterson e Belghali.

52'- Atta ad un passo dal 2-0. Gran giocata sulla sinistra di Njie che con l'esterno mette al centro un pallone invitante che l'ex Udinese non riesce a deviare in porta. Sul secondo palo poi è sbucato Gnonto che ha spedito la sfera alta sopra la traversa.

50'- Ancora Fiorentina, Gnonto si accentra e calcia dal limite con il sinistro trovando stavolta un Perri che blocca senza problemi sul primo palo.

48'- Fiorentina in vantaggio!!! Gran sinistro da fuori di Pellegrinoche dopo aver protetto palla scaglia un potente sinistro in porta, Perri non tratttiene e la viola segna l'1-0.

47'- Prima iniziativa di Gnonto che lanciato da Joao Mario arriva sul fondo e crossa palla in area mandandola però tra le braccia di Perri.

45'- Doppio cambio nella Fiorentina, entrano Atta e Gnonto ed escono Mastantuono e Brescianini.

45'- Al via il secondo tempo del Franchi!

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50'- Termina qui il primo tempo del Franchi!

49'- Rischia di subire un contropiede pericolsissimo la Fiorentina a pochi istanti dall'intervallo, ottima la chiusura di Joao Mario.

46'- Destro alto dalla lunga distanza di Fagioli. Tiro che non impensierisce Perri.

45'- Saranno 4 i minuti di recupero.

42'- Njie prova a saltare Fortini sulla sinistra ma viene bloccato dall'ex viola che subisce anche fallo.

40'- Cambio anche nel Torino, esce Coco ed entra Ismajli

39'- Gioco ancora fermo per un problema accusato da Coco.

38'- Altra manovra avvolgente del Torino con Fortini che dalla destra ha effetuato un cross a cercare Cacciamani sul secondo palo, attenat la difesa viola a respingere un vross pericoloso di quest'ultimo.

37'- Buona giocata di Joao Mario che spezza un raddoppio, parte in conduzione ma viene poi fermato da Comuzzo.

33'- È ripreso il gioco al Franchi con la Fiorentina più alta in pressione in questo momento.

31'- Gioco fermo per il consueto cooling break.

30'- Fiorentina che ora prova ad alzare il baricentro e a palleggiare nella metà campo del Torino. Cercata un'imbucata per Pellegrino che finisce a terra in area ma senza subire alcun fallo secondo l'arbitro.

27'- Altra occasione per il Torino. Mandragora si gira spalle alla porta e dal limite dell'area calcia con il sinistro trovando una deviazione e sfiorando il palo alla sinistra di De Gea.

25'- Manovra avvolgente del Torino che porta al cross Fortini. Il traversone del terzino granata viene ben respinto dalla difesa gigliata.

24'- Esce per infortunio Oulai, entra al suo posto Ndour.

23'- Gioco fermo per un problema fisico subito da Oulai.

22'- Occasione Torino. Altro cross di Cacciamani dalla sinistra e colpo di testa sul secondo palo di Fortini respinto in area piccola da Viery.

20'- Angolo che per fortuna della Fiorentina termina direttamente sul fondo.

19'- Traversone pericoloso dalla sinistra di Cacciamani che con il destro mette in area viola un pallone che viene messo in angolo dalla difesa di Grosso.

16'- Dopo un grande avvio viola ora è il Torino a fare la partita con gli uomini di Grosso chiusi nella propria metà campo.

12'- Super parata di De Gea su Mandragora! L'ex centrocampista viola calcia forte e angolato da fuori area ma trova la risposta del portiere spagnolo che arriva in allungo con il guantone a togliere la sfera dall'angolino.

10'- Prova a sfondare sulla destra l'ex viola Fortini ben contenuto con il fisico da Viery.

8'- Possesso palla prolungato e per il momento sterile del Torino che prova a entrare in partita.

4'- Cavalcata incredibile di Njie che salta due avversari, apre sulla destra per Mastantuono che prova a calciare trovando però il muro della difesa granata. Fiorentina partita fortissima.

2'- Clamorosa palla gol per la Fiorentina!!!! Mastantuono a tu per tu con Perri calcia di destro, trova la respinta del portiere granata e sulla respinta Njie a porta vuota colpisce a botta sicura ma si vede salvare da Fortini la conclusione sulla linea di porta.

1'- Iniziata la partita!!

14.55 - Le squadre stanno scendendo in campo, a breve inizierà il match!

Buonasera da Lorenzo Della Giovampaola e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Torino. È tutto pronto per il fischio di inizio al Franchi, con i Viola di Fabio Grosso a caccia dei primi punti in campionato e di una vittoria che non è arrivata nelle prime due giornate viste le sconfitte contro Roma e Frosinone. Il tecnico gigliato sceglie di affidarsi a diversi nuovi arrivati con l’esordio dal primo minuto di Njie in attacco, quello di Viery in difesa, e la presenza per la prima volta dal 1' del duo a centrocampo composto da Fagioli e Oulai.

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Pongracic, Ranieri, Atta, Jimenez, Beto, Ndour, Pedro Gonçalves, Gnonto. Allenatore: Fabio Grosso.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comert, Comuzzo; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Adams. A disposizione: Mascardi, Siviero, Belghali, Biraghi, Carrascosa, Ismajli, Patterson, Braganca, Ilkhan, Luongo, Oristanio, Aboukhlal, Kulenovic, Zapata, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate