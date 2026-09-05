Fiorentina-Torino 1-1, debutto viola per Beto e Goncalves. Applausi per Njie

Fiorentina-Torino 1-1, debutto viola per Beto e Goncalves. Applausi per Njie
Oggi alle 16:43Notizie di FV
di Redazione FV

Prova altre due mosse Fabio Grosso dopo il pareggio del Torino: dentro Beto, applaudito durante il riscaldamento, per Pellegrino, successivamente esce un applauditissimo Njie (buona prestazione) per il debutto in viola di Pedro Goncalves.