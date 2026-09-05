Dagli inviati Grosso: "Non ho mai pensato di dimettermi. Non riusciamo a tenere le redini della gara"

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Al termine della sconfitta patita contro il Torino, dalla sala stampa dello stadio Franchi ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso: “Non era la partenza che volevamo, sicuramente. Lo stadio ci ha aiutato all’inizio ma poi abbiamo fatto fatica mentre nella ripresa siamo stati più bravi dopo il gol del vantaggio. Abbiamo costruito anche i presupposti per raddoppiare. Abbiamo lasciato andare la partita con grande facilità. Io sono un allenatore e provo a fare il meglio. Altre cose non dipendono da me, dipendono dell’alto. Non ci perdo tempo su cose che non mi competono e sulle quali non posso farci nulla”.

La squadra sembra non reagire alla difficoltà…

“Le responsabilità me le prendo io, poi sicuramente non abbiamo messo delle basi forte su cui poggiare il resto. Le sfide difficili hanno bisogno di tempo. E’ importante capire che questo tipo di partite avevamo le qualità per tenerla e portarla fino in fondo per come l’avevamo incanalata. Alcune leggerezze non ce l’hanno permesso. Questa è un’altra delusione per la città ma anche per noi: da qui dobbiamo ripartire”.

Ha mai pensato di dimettersi? Quali sono le sue responsabilità?

“Il calcio mi ha esso davanti a tante sfide e il bello di questo sport è sapere prendere le soddisfaccio i che arrivano anche davanti alle difficoltà. Io ho dato la mano ai ragazzi perché anno dato tutto in campo. Non ho mai pensato di dimettermi”.

Si aspetta che la società si esponga su di lei?

“Io non casco in questi giochi, non mi dilungo su certe cose. Qualsiasi cosa si dice può essere interpretata nella maniera sbagliata. Sono il primo a essere deluso, ma il calcio può riservati cose belle e meno belle”.

Sta pensando di cambiare sistema tattico?

“Abbiamo tempo per valutare alcune cose. In mezzo al campo eravamo partiti in un certo modo e avremmo potuto far meglio la fase di possesso ma ci siamo inibiti. Mi prendo le cose positive che ci sono state. Si guarda avanti cercando di trovare la soluzione migliore”.

La squadra sembra non pressare e non correre: come mai?

“Quando le cose vanno male emergono sempre tutti i difetti. Poi nella negatività non riusciamo a tenere le redini della gara. In questo dobbiamo fare tanti passi avanti. Lavoreremo per provarci, la strada è molto lunga”.