RFV Calamai: "Mi aspetto che Paratici parli. Grosso scelta non adeguata agli investimenti fatti"

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Al termine di Fiorentina-Torino 1-2, Luca Calamai ha parlato a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "È anche difficile fare un'analisi. Qui non c'è niente. Il primo tempo è stato imbarazzante. Poi quando la partita ti si mette nel verso giusto perdi contro una squadra che è un cantiere come noi ma che ha un'idea. Mi aspetto che Paratici ci dica qualcosa, ho la sensazione che lui si senta nel suo mondo, fossi in lui abbasserei il livello e mi metterei al livello di una squadra con tre sconfitte consecutive. Quando te scegli un tecnico come ha scelto anche lui andando contro un sentimento che portava a Vanoli e vai su Grosso fai una scelta non adeguata agli investimenti che poi hai fatto sul mercato.

Il centrocampo poi per me non torna, lasciamo perdere Mandragora. Fino all'ultimo giorno hai inseguito Brozovic, Torreira e Throstdvet e non ne prendi neanche uno. Ora sei scarso nei numeri e nella personalià, cosa che aveva Mandragora che era un leader. Hai speso 150 milioni per una mediana non da grande squadra, manca il trascinatore. Allenatore e centrocampo sono due errori gravi. Io mi aspetto che Paratici parli".