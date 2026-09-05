La Fiorentina Femminile saluta la Serie A Women's Cup: resta in 10 e perde 0-3 a Roma
Sabato amaro anche per la Fiorentina Femminile che perde a Roma per 3-0 e dice addio alla Serie A Women's Cup chiudendo la gara in 10. A condannare le viola soprattutto una doppietta di Greggi che apre le marcature al 19' per poi raddoppiare all'82' dopo che le ragazze di Pinones Arce nel frattempo, al 61', erano rimaste in dieci per il secondo giallo di Filangieri. Nel lungo recupero c'è spazio anche per il tris di Van Dooren. Da segnalare anche l'infortunio di Johansen al 39' che aveva costretto al cambio il tecnico viola. La Roma con questa vittoria va a quota 6 in classifica e supera la Fiorentina che, con questo ko, saluta la competizione mentre il Sassuolo ne approfitta per balzare in testa dopo la terza giornata di Serie A Women's Cup.
Roma-Fiorentina 3-0
19’ e 82’ Greggi, 90’+8’ Van Dooren
Sassuolo-Ternana Women 2-0
9’ Galabadaarachchi. 33’ Palakovics
Classifica Girone B: Sassuolo 9, Roma 6, Fiorentina 3, Ternana Women 0
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