Fiorentina-Torino 0-0, Mandragora cerca il gol dell'ex: paratona di De Gea

Fiorentina-Torino 0-0, Mandragora cerca il gol dell'ex: paratona di De GeaFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:13Notizie di FV
di Redazione FV

Grande parata di De Gea quando siamo all'undicesimo minuto del primo tempo. Il capitano della Fiorentina si distende molto bene su un tiro di collo pieno di Mandragora dalla distanza, che sfiora subito il gol dell'ex. Lo spagnolo si allunga e centra un grande intervento, deviando fuori la sfera.