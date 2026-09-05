Fiorentina-Torino 1-0, Atta cerca il raddoppio di testa: gran parata di Perri

Fiorentina-Torino 1-0, Atta cerca il raddoppio di testa: gran parata di PerriFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:30Notizie di FV
di Redazione FV

Cala la grande parata Perri al 65'! La Fiorentina spinge, Joao Mario sterza sul sinistro e mette in mezzo un bel cross tagliato: Atta gira di testa, il portiere del Torino compie un grande intervento con lo scatto di reni.