FirenzeViola Fiorentina-Torino 1-2, le pagelle: Pellegrino non basta, Fagioli e Ndour deludono, dietro Valdepenas balla. Per Grosso è buio pesto

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Viola sconfitti in casa in rimonta dal Torino. Al vantaggio di Pellegrino rispondono l'ex Mandragora e Adams

DE GEA – Molto reattivo sul primo tentativo granata che è pericoloso e porta la firma di Mandragora, che sarà nuovamente pericoloso più tardi. Esce sconfitto dal duello con l'ex nella ripresa vista la sassata che vale il pari del Torino, mentre sul pallone vacante che Adams mette dentro resta in osservazione sulla linea, 5,5

JOAO MARIO – Si vede poco tranne che sul finale di primo tempo quando è autore di una buona chiusura. Secondo tempo di buon ordine con un bel cross per l'occasione di Atta e una chiusura apprezzabile su Belghali ma è in ritardo sul 2-1 granata che costa carissimo, 5,5

DRAGUSIN – Attraversa qualche momento d'incertezza ma tutto sommato tiene nel corso del primo tempo. Nella ripresa la difesa è punita da un tiro da fuori e poi dal cross dalla destra sul quale è assente, 5,5

VIERY – Chiusura d'esperienza sull'ex Fortini dopo una decina di minuti. Confermerebbe buone doti se non risultasse sorpreso sul raddoppio granata prima di infilare qualche errore nel finale, 5,5

VALDEPENAS – Poca spinta in una prima frazione di gioco di sofferenza, poi nel secondo tempo perde qualche pallone di troppo e soprattutto l'avversario sul secondo gol del Torino, 5

FAGIOLI – Schierato al centro del terzetto mediano, il primo lancio non è dei più precisi e non va meglio col passare del tempo. Arriva poi al tiro sul finire di primo tempo. Un po' meglio nel secondo tempo, ma fino al pari del Torino che poi raddoppia, 5

OULAI – Il tempo di cercare la miglior zona del campo e accusa un problema che lo costringe a uscire, s.v.

Dal 24'st NDOUR – Giro palla sterile dopo il suo ingresso e poca propensione a inserirsi. Compiti un po' diversi in un secondo tempo in cui non impressiona, 5

BRESCIANINI – Qualche recupero nel primo quarto d'ora, poi non riesce a interdire, 5

Dal 1'st ATTA – Si fa notare dopo il vantaggio di Pellegrino pur non essendo impeccabile sul pallone di Njie dalla sinistra. Resta pericoloso e più tardi trova una gran risposta del portiere dopo il suo colpo di testa, 6

MASTANTUONO – Pronti via ed è pericoloso trovando la respinta del portiere del Torino poi il duello con Comuzzo si fa rude e l'argentino si vede meno con conseguenti ripercussioni offensive. Forse anche per questo Grosso gli risparmia la ripresa, 5,5

Dal 1'st GNONTO – Si fa subito vivo arrivando al tiro in apertura di ripresa, una sorta di scossa che si ripete sulle sue sgassate ma che non dura moltissimo, 6

PELLEGRINO – Poco servito finisce a terra in area di rigore a metà primo tempo, poi però sblocca la sfida difendendo bene palla e sfruttando l'incertezza di Perri sul suo tiro. Lotta con generosità, 6,5

Dal 31'st BETO - Cerca di far valere il fisico ma praticamente senza approvvigionamenti, 6

NJIE – Avvio sprint con l'occasionissima in avvio e un bello slalom, poi tende a intestardirsi. Ricomincia bene nella prima parte del secondo tempo trovando profondità. In generale va a corrente alternata, 6

Dal 35'st GONÇALVES – S.v.

GROSSO – L'idea è quella di un tridente in cui Mastantuono e Pellegrino sono confermati con Njie all'esordio, in mezzo il sacrificato è Ndour a favore di Brescianini con Oulai e Fagioli dentro dall'inizio, come Dragusin e Viery. Occasione iniziale a parte la sua squadra pare avere poche idee e dopo mezz'ora è già fischiata. Perso Oulai, sostituito da Ndour, si affida ad Atta e Gnonto dopo l'intervallo richiamando Brescianini e Mastantuono e con un gioco più largo qualcosa si vede, oltre al tiro vincente di Pellegrino favorito dall'errore nella presa di Perri. Con tre uomini dietro all'autore del gol, e il duo Fagioli-Ndour davanti alla difesa, la Fiorentina fa qualcosina di più ma sulla spinta del Toro l'ex Mandragora e l'incertezza generale su Adams lo condannano alla terza sconfitta consecutiva. Buio pesto, 4,5