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Per Oulai problema muscolare: ecco perché è uscito
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Chris Oulai, schierato dal 1' insieme a Fagioli, ha dovuto lasciare il campo già al 24' del primo tempo per infortunio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola l'infortunio è muscolare. Il centrocampista ivoriano ha infatti riportato un infortunio al retto femorale destro. Nei prossimi giorni si capirà meglio l'entità del problema anche se potrebbe essere a rischio per la prossima gara, venerdì sera a Venezia.
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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