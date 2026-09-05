FirenzeViola

Per Oulai problema muscolare: ecco perché è uscito

Per Oulai problema muscolare: ecco perché è uscitoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:17Primo Piano
di Luciana Magistrato

Chris Oulai, schierato dal 1' insieme a Fagioli, ha dovuto lasciare il campo già al 24' del primo tempo per infortunio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola l'infortunio è muscolare. Il centrocampista ivoriano ha infatti riportato un infortunio al retto femorale destro. Nei prossimi giorni si capirà meglio l'entità del problema anche se potrebbe essere a rischio per la prossima gara, venerdì sera a Venezia.