Fiorentina alla terza sconfitta nelle prime tre giornate: non accadeva da 91 anni
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Uno dei dati negativi che sta facendo registrare la Fiorentina di Fabio Grosso, arrivata oggi con il 2-1 subito in casa ontro il Torino alla terza sconfitta consecutiva in campionato, dopo quelle alle prime due giornate in casa della Roma e al Franchi contro il Frosinone, è quello relativo al fatto che il club viola non accumulava tre sconfitte nelle prime tre gare di campionato dalla stagione 1935-36. Segno questo evidente di quanto sia difficile anche nei numeri questo inizio di annata. Lo riporta OptaPaolo.
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