FirenzeViola Paratici e Ferrari partono per gli States: segui tutti gli aggiornamenti sul mondo Fiorentina qui

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Il New Jersey aspetta i dirigenti della Fiorentina e a partire da oggi inizia la "missione" negli Stati Uniti per Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, attesi dai Commissoper l'incontro che dovrebbe definire i confini entro cui i dirigenti viola si potranno e si dovranno muovere in un'estate che si preannuncia di grandi cambiamenti. C'è fervente attesa a Firenze per ciò che emergerà dal meeting programmatico in New Jersey, perché i tifosi della Fiorentina sono curiosi di capire cosa emergerà e quali saranno le volontà della famiglia Commisso dopo una delle stagioni peggiori della storia gigliata (qui tutti i dettagli).

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