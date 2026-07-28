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Visite mediche di Trapani con l'Alcione Milano: il capitano dello scudetto riparte dalla C
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Niccolò Trapani, capitano della primavera che ha vinto lo scorso campionato, sta svolgendo le visite mediche con l'Alcione Milano. Il terzino destro, dopo una serrata corte da parte di Galloppa per il suo Modena, ha deciso di rispondere alla chiamata dalla Serie C da parte del club lombardo per iniziare la carriera da professionista. All'Alcione Milano il classe 2006 ritrova un ex compagno come Edoardo Sadotti. La formula della cessione è quella del prestito.
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Copertina
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