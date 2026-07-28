Dagli inviati
Dal ritiro di Teddington: Fiorentina in campo con un esercizio di team-building
Continua la preparazione della Fiorentina: nel ritiro di Teddington, nel sud dell'Inghilterra, viola in campo per l'allenamento pomeridiano. Dopo la seduta atletica di stamani esercizi col pallone nel pomeriggio. Su tutti, uno particolare: una sorta di palla avvelenata, coi giocatori viola che dovevano passarsi la palla con le mani, citando però il nome del compagno che ha passato la palla. Un esercizio fisico ma soprattutto mnemonico per aiutare a pensare alla svelta, qualità che in campo serve.
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Dagli inviatiFiorentina, Kean verso il forfait col Watford: gestione programmata, obiettivo Real Madrid
Fabio The Wolf, dopo la pioggia di soldi il gioco si fa duro. Comuzzo via, occhio alla formula. Attacco da ricostruire sulle fasce (e forse anche al centro). Kean? Tra emoticon e silenzi decida cosa fare da grandedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Fabio The Wolf, dopo la pioggia di soldi il gioco si fa duro. Comuzzo via, occhio alla formula. Attacco da ricostruire sulle fasce (e forse anche al centro). Kean? Tra emoticon e silenzi decida cosa fare da grande
Copertina
Mario TeneraniJoao Mario sempre più vicino. Mastantuono pista difficile. Il Como prepara 40 milioni per Kean. Comuzzo: Torino all'assalto
Luca CalamaiAtta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuono
Niccolò SantiViola in ritardo sugli esterni: da Soulé ad Alajbegovic, cifre fuori budget. Kean cerca una sistemazione, sondato Pellegrino. Joao Mario a un passo, Valdepenas non è in dubbio. Ancora quindici esuberi da piazzare
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