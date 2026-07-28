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Dal ritiro di Teddington: Fiorentina in campo con un esercizio di team-building

Dal ritiro di Teddington: Fiorentina in campo con un esercizio di team-building
Oggi alle 18:40Primo Piano
di Redazione FV
fonte A. Giannattasio

Continua la preparazione della Fiorentina: nel ritiro di Teddington, nel sud dell'Inghilterra, viola in campo per l'allenamento pomeridiano. Dopo la seduta atletica di stamani esercizi col pallone nel pomeriggio. Su tutti, uno particolare: una sorta di palla avvelenata, coi giocatori viola che dovevano passarsi la palla con le mani, citando però il nome del compagno che ha passato la palla. Un esercizio fisico ma soprattutto mnemonico per aiutare a pensare alla svelta, qualità che in campo serve. 

Dal ritiro di Teddington: le immagini dell'allenamento della Fiorentina