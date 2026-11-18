FirenzeViola Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

Nuova giornata di lavoro al Viola Park per la Fiorentina, che questa mattina scenderà in campo per proseguire la preparazione in vista della trasferta di lunedì contro il Monza. La squadra viola continua a lavorare per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento, con lo staff tecnico che in questi giorni sta monitorando con particolare attenzione le condizioni dei giocatori alle prese con alcuni problemi fisici.

Il punto sull'infermeria

Sono soprattutto quattro le situazioni da tenere sotto osservazione: quelle di Atta, Ndour, Pongracic e Parisi. Per i primi due filtra un cauto ottimismo, con la possibilità concreta che possano recuperare ed essere nuovamente a disposizione in vista della prossima gara. Serviranno invece ancora un po' di pazienza per Pongracic e Parisi, che dovranno proseguire il proprio percorso prima di poter tornare regolarmente in gruppo.