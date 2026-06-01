Nessuno è incedibile, neanche Fagioli: ecco la richiesta della Fiorentina

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Tra le basi solide della Fiorentina che verrà, c'è Nicolò Fagioli. I viola cercheranno di ripartire dalle sue geometrie, dopo una stagione che invece di danneggiarlo l'ha consacrato. Il classe 2000 non si è fatto coinvolgere nelle difficoltà generali, tutt'altro: si è distinto per un'annata da protagonista, in cui ha dimostrato personalità e talento. Proprio quello che si aspettava la società che aveva puntato su di lui nel gennaio 2025 riconoscendo alla Juventus una cifra vicina ai 20 milioni. Ma neanche lui è incedibile, di fronte a una cifra monstre.

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