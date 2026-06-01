La Fiorentina cambia le fasce: Dodo e Gosens con le valigie pronte
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Se c’è un reparto della rosa della Fiorentina che più di tutti rischia di subire una vera e propria rifondazione quest’estate, è senza dubbio quello degli esterni. Tra condizioni fisiche non ottimali, scadenze di contratto e infortuni a lungo termine, i laterali attualmente in forza in viola sono quasi tutti sul punto di finire sul mercato o comunque di lasciare Firenze, col rischio che si possa chiudere l'era recente degli esterni col giglio sul petto.
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Grosso-Paratici, incontro per il mercato con i big in partenza e l’incognita Kean. Tifo viola in attesa: i moderati sembrano più critici degli ultrà. Via Gud e Dodo, Solomon conferma difficile. E ora occhio ai centralidi Angelo Giorgetti
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1 Grosso-Paratici, incontro per il mercato con i big in partenza e l’incognita Kean. Tifo viola in attesa: i moderati sembrano più critici degli ultrà. Via Gud e Dodo, Solomon conferma difficile. E ora occhio ai centrali
Copertina
Tommaso LoretoScade la clausola di conferma per Vanoli, ma su Grosso qualsiasi giudizio è prematuro. Conterà la sintonia col ds Paratici, un valore aggiunto che la Fiorentina non ha mai sfruttato
Pietro LazzeriniDalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibile
Luca CalamaiRilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccoli
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