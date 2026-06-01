La Fiorentina cambia le fasce: Dodo e Gosens con le valigie pronte

La Fiorentina cambia le fasce: Dodo e Gosens con le valigie pronteFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Se c’è un reparto della rosa della Fiorentina che più di tutti rischia di subire una vera e propria rifondazione quest’estate, è senza dubbio quello degli esterni. Tra condizioni fisiche non ottimali, scadenze di contratto e infortuni a lungo termine, i laterali attualmente in forza in viola sono quasi tutti sul punto di finire sul mercato o comunque di lasciare Firenze, col rischio che si possa chiudere l'era recente degli esterni col giglio sul petto.

Qui il punto su Gosens e Dodo