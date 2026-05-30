Due settimane decisive in casa viola: prima l'allenatore, poi il viaggio negli Usa

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La prossima settimana in casa Fiorentina sarà decisiva, anche perché quella dopo, che partirà l’8 giugno, la dirigenza volerà in America per incontrare la famiglia Commisso. Con cui stabilirà obiettivi futuri e budget per un mercato estivo che si preannuncia intenso e pieno di rumors. In poche parole, la rifondazione della Fiorentina inizierà subito dopo aver ufficializzato l'allenatore. La strada per arrivare a Grosso sembra spinata, ma occhio agli eventuali colpi di scena. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.