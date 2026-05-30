Due settimane decisive in casa viola: prima l'allenatore, poi il viaggio negli Usa
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La prossima settimana in casa Fiorentina sarà decisiva, anche perché quella dopo, che partirà l’8 giugno, la dirigenza volerà in America per incontrare la famiglia Commisso. Con cui stabilirà obiettivi futuri e budget per un mercato estivo che si preannuncia intenso e pieno di rumors. In poche parole, la rifondazione della Fiorentina inizierà subito dopo aver ufficializzato l'allenatore. La strada per arrivare a Grosso sembra spinata, ma occhio agli eventuali colpi di scena. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.
Leggi anche: Entro la prossima settimana l'allenatore, poi il viaggio in USA: il punto
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Scade la clausola di conferma per Vanoli, ma su Grosso qualsiasi giudizio è prematuro. Conterà la sintonia col ds Paratici, un valore aggiunto che la Fiorentina non ha mai sfruttatodi Tommaso Loreto
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1 Scade la clausola di conferma per Vanoli, ma su Grosso qualsiasi giudizio è prematuro. Conterà la sintonia col ds Paratici, un valore aggiunto che la Fiorentina non ha mai sfruttato
Copertina
Pietro LazzeriniDalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibile
Luca CalamaiRilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccoli
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