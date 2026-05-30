FirenzeViola Under-18, ultima giornata da brividi: è a -1 dai playoff ma gli incroci sono tanti

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I viola di scena a Parma ma possono sfruttare lo scontro diretto tra Torino e Genoa e la difficile trasferta dell'Atalanta a Roma

Sarà un'ultima giornata al cardiopalma quella che andrà in scena domani nel campionato Under-18. La Fiorentina di Marco Capparella infatti, ottava a quota 57 punti e a -1 dalla zona playoff, sarà di scena alle 15 sul campo del Parma, ormai già salva e certa di finire il proprio campionato al centro classifica. Le altre contendenti a un posto che vale le finali scudetto sono il Cesena (settimo a +1 sui viola che sempre domani alle 15 se la vedrà in casa con l'Hellas Verona, a sua volta senza obiettivi), l'Atalanta (sesta a 58) che se la vedrà con la Roma e il Torino (quinta a 58) e il Genoa (quarto a 59) che si affronteranno tra di loro.

Capparella verso la Primavera

Una vittoria di Cianciulli e compagni e il contemporaneo passo falso di due squadre garantirebbe alla Fiorentina di qualificarsi alle finali scudetto. Un risultato che sarebbe eccezionale per l'Under-18, che a marzo ha vinto il Torneo di Viareggio dopo 34 anni di attesa. Ricordiamo che Marco Capparella resta ad oggi il favorito principale ad ereditare la panchina di Daniele Galloppa in Primavera, con il tecnico dell'Under-20 che dopo la vittoria dello scudetto sembra destinato ad iniziare il proprio percorso professionale tra i professionisti.