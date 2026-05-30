Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 30 maggio 2026.
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Dalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibiledi Pietro Lazzerini
Le più lette
3 Parla Terim: "Firenze il più grande vantaggio della Fiorentina. Futuro? I prossimi anni saranno diversi"
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FirenzeViolaParla Terim: "Firenze il più grande vantaggio della Fiorentina. Futuro? I prossimi anni saranno diversi"
Luca CalamaiRilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccoli
Andrea GiannattasioPer Paratici si è mosso Cardinale ma il ds ha detto no. Viaggio in Usa decisivo per il budget estivo. Grosso a un passo: il ds si gioca tanto con questa scelta. Finale Primavera: serve un Viola Park sold-out
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