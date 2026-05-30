Giovani ed emergenti: Grosso e gli esempi di Montella e Italiano

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Fabio Grosso è sempre più vicino alla panchina della Fiorentina per la stagione 2026/27. Archiviata definitivamente l’ipotesi di una conferma di Paolo Vanoli, Fabio Paratici ha scelto di puntare sull’attuale tecnico del Sassuolo, una decisione che non ha entusiasmato gran parte della tifoseria, orientata verso profili più blasonati. La storia viola, però, insegna che i migliori risultati sono spesso arrivati con allenatori emergenti. Da Vincenzo Italiano a Vincenzo Montella, fino a Cesare Prandelli, molti tecnici che hanno lasciato il segno a Firenze erano arrivati senza l’etichetta di top manager. Un precedente che invita a non sottovalutare la scommessa Grosso. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.