FirenzeViola Nasce l’Associazione Celeste Pin, l’annuncio alla cena del Viola Club Firenze 2005

Prende forma l'Associazione Celeste Pin, in ricordo del compianto difensore della Fiorentina: ecco i suoi obiettivi e da chi sarà composta

Oltre duecento persone si sono ritrovate ieri sera alle Terrazze Michelangelo di Firenze per la cena di beneficenza del Viola Club Firenze 2005, scelta per annunciare la nascita dell’Associazione Celeste Pin ETS. A presiederla sarà Gloria Medina, vedova dell’ex difensore della Fiorentina, scomparso il 22 luglio 2025 a 64 anni.

Il primo impegno riprenderà un’iniziativa avviata dallo stesso Pin, che aveva scelto di aiutare Jo, una bambina a cui era particolarmente legato. Da quell’impegno prenderà le mosse l’associazione, nata per custodire la memoria dell’ex viola e portarne avanti i valori attraverso progetti benefici, culturali e di solidarietà sociale. Le attività interesseranno lo sport, l’educazione e la ricerca scientifica, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Alla cena, accanto a Gloria e alla figlia Melissa, c’erano anche Cesare Prandelli, Christian Riganò, Renato Buso, Alberto Malusci e Maurizio Francini. Gli obiettivi e i prossimi progetti saranno illustrati giovedì 3 dicembre alle 17, a Palazzo Medici Riccardi, in occasione della presentazione ufficiale. Nel corso della serata c'è stata una raccolta fondi in favore della neonata associazione che ha garantito mille euro.