Dalla fiducia in Vanoli alle prossime 4 gare: cosa è filtrato oggi
È stata una giornata inevitabilmente dedicata alla panchina della Fiorentina. Già dalla rassegna stampa ci si è occupati del futuro di Paolo Vanoli, confermato dalla società dopo la cocente sconfitta di Monza ma con grande attenzione sulla trasferta di Udine, dove si giocherà una gara fondamentale per il percorso stagionale. Per alcune testate il tecnico viola sarà sotto esame nelle prossime quattro partite di campionato, quindi contro Udinese, Cagliari, Parma e Bologna.
Per altri quotidiani, invece, nasce già l'interrogativo su chi possa essere l'eventuale sostituto, in caso di esonero. Tra le figure più probabili non può che esserci Aurelio Andreazzoli, attuale tecnico della Fiorentina Primavera. Infine, curioso retroscena, da alcuni organi d'informazioni è trapelata l'indiscrezione secondo cui il club viola, mesi fa, prima di riprendere Vanoli, avrebbe fatto un tentativo anche con Igor Tudor.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati