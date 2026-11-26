Fiorentina da oggi in ritiro al Viola Park, 2 i precedenti della passata stagione
Sta vivendo un vero e proprio deja-vu la Fiorentina che da oggi si ritroverà in ritiro al Viola Park in vista della sfida con l’Udinese in programma domenica alle 12:30. Una decisione maturata dopo il k.o. di Monza che ricorda da vicino anche quanto avvenuto la scorsa stagione, in ben due circostanze.
Dall’esonero di Pioli alla sconfitta col Verona
Fu dopo la sconfitta interna con il Lecce, fatale anche per il tecnico Pioli che di lì a poco sarebbe stato esonerato, che la società comunicò la scelta di andare tutti in ritiro al Viola Park, ma fu anche dopo un altro k.o. al Franchi, stavolta con il Verona, che il gruppo allenato da Vanoli si ritrovò in ritiro (a oltranza) a Bagno a Ripoli. Un tentativo che ai tempi consentì a tecnico e squadra di ritrovare unità e compattezza, e che oggi tutti si augurano possa aiutare la squadra a superare indenne l’ostacolo Udinese.
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