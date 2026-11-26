Il programma della Fiorentina: pranzo e raduno al Viola Park, via al ritiro
La Fiorentina si ritrova oggi al Viola Park in vista della trasferta in casa dell'Udinese che al momento ha 3 punti in meno in classifica. Una gara importante e per questo la squadra viola si ritroverà al centro sportivo per pranzare insieme, allenarsi e iniziare il ritiro previsto da allenatore e società, fino alla sfida con i friulani (poi si vedrà). Per i giocatori l'appuntamento dunque, dopo il giorno libero di ieri, è prima di pranzo al Viola Park.
Pubblicità
Notizie di FV
Le più lette
3 Atta punta a tornare in campo nella gara da ex. Ma c'è posto per lui nell'equilibrata Fiorentina 2.0?
Copertina
Lorenzo Di BenedettoCaos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione
Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
Mario TeneraniFiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com