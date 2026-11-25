FirenzeViola Il curioso caso del Sassuolo Women: ultimo in Serie A, primo in Primavera

Non se la passa bene il Sassuolo Femminile in Serie A Women, al contrario la squadra Primavera è prima in classifica senza aver mai perso

Si dice che se Atene piange, Sparta non ride. Ma nel caso del Sassuolo è leggermente diverso. Se la squadra di Colantuono fa fatica e continua a militare nell’ultimo gradino della classifica, quella di mister Davide Bulugani invece è in cima alla graduatoria del campionato Primavera Femminile. Con venti punti in otto partite disputate (sei vittorie e due pareggi), la formazione neroverde guarda tutti dall’alto anche se la Juventus è ad una sola lunghezza di distanza. Lo scontro diretto tra le due compagini è previsto per il prossimo turno di campionato. Il Sassuolo Femminile Primavera inoltre, lo scorso maggio, è stato ad un passo dal portarsi a casa il tricolore, sfuggito soltanto ai calci di rigore contro il Milan. Una sconfitta che comunque non ha intaccato la capacità degli scout emiliani che anche per questa stagione hanno allestito una formazione in lotta costante per le final four.

Discorso completamente opposto per la formazione allenata da Salvatore Colantuono che, dopo otto giornate, si ritrova sul fondo della classifica con soli tre punti (tre pareggi e cinque sconfitte) e non riesce proprio a schiodarvisi. All’interno del gruppo neroverde tra l’altro sono presenti alcune ragazze che lo scorso anno giocarono la finale Primavera contro il Milan. E una di loro – Paulina Stanic – ha avuto anche la chance di sbloccarsi in Serie A Women. Tuttavia questa freschezza, ed il mercato estivo, non stanno giovando all’ex tecnico del Parma Women che ancora cerca disperatamente la prima vittoria in campionato. E anche se arrivasse, con le dirette concorrenti che iniziano a distanziarsi, non è detto che possa servire a lasciare l’ultimo posto della graduatoria.

Il Sassuolo tuttavia rimane una fucina di talenti molto interessanti per il nostro calcio. Molte di loro cercano di trovare spazio tra Serie A e Serie B Femminile. Qualcun’altra invece purtroppo si perde e dopo l’esperienza neroverde non riesce ad arrivare ai livelli che tutte sognano. Rimane il fatto che il club emiliano, sia nel maschile tanto quanto nel femminile, si dimostra molto attento ai giovani, maschi o femmine che siano, e ci insegna che basta un po’ di organizzazione con le giuste persone al timone per creare un settore giovanile di tutto rispetto.