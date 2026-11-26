FirenzeViola Primavera, chance sprecata in Youth League: dominio e 1-1 con la D. Tbilisi

I viola di Andreazzoli fanno la partita a Tbilisi, ma tornano dalla Georgia con un 1-1. Il passaggio del turno si deciderà il 9 dicembre al Viola Park.

Alla Dinamo è bastato un pallone rimasto al limite dell’area per cancellare ottanta minuti in cui la Fiorentina aveva tenuto in mano la partita. È tutto qui il rammarico dei viola per l’1-1 di Tbilisi, nell’andata del terzo turno di Youth League. La squadra di Andreazzoli aveva fatto abbastanza per tornare dalla Georgia con una vittoria e si ritrova invece a dover ricominciare da capo al Viola Park.

Turnone apre, il raddoppio sfugge

Che la Fiorentina avesse modo di far male alla Dinamo si era capito già nei primi dieci minuti, tra la punizione di Forte respinta da Tchelidze e il palo colpito da Pirrò. Per passare, però, è servito aspettare il 44’, quando Turnone ha trovato la zampata giusta in area piccola sugli sviluppi di un angolo. Anche dopo l’intervallo, l’occasione più nitida è stata viola, con il diagonale di Melani uscito di poco. Proprio lì sta il rimpianto più grosso della serata. Con lo 0-2 la Fiorentina avrebbe dato un peso diverso al suo predominio e al viaggio di ritorno.

La qualificazione passa da casa

A nove minuti dalla fine la Dinamo ha trovato il pari su un calcio d’angolo. La difesa viola non è riuscita ad allontanare il pallone e Aduashvili, dal limite, ha battuto il portiere con un tiro centrale. Una sola disattenzione ha lasciato in bilico la qualificazione, che si deciderà il 9 dicembre al Viola Park. Prima, però, c’è il campionato. Domenica la Primavera farà visita alla Roma.