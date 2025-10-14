Missione San Siro: Moise Kean ci prova, il punto sulle sue condizioni

Su FirenzeViola.it un punto sulle condizioni di Moise Kean, rientrato ieri a Firenze dopo l'infortunio subito sabato in Nazionale. Oggi per lui solo terapie ed un lavoro ad hoc per cercare di recuperare già con il Milan. Obiettivo difficile da realizzare (si parla di rischio anche per la trasferta di Conference a Vienna con il Rapid il giovedì successivo) anche perché la caviglia è sempre un punto delicato per chi fa della fisicità e della potenza la sua forza, ma il centravanti viola ci proverà fino all'ultimo.

