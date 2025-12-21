FirenzeViola Paratici verso la Fiorentina e non da solo: possibile innesto di Gabbanini nell'area scout

Il campo ha detto che la Fiorentina ha ritrovato una vittoria che in Serie A mancava ormai da 211 giorni, ma in ballo in queste ore ci sono anche grandi novità che riguardano l'area dirigenziale e nello specifico la figura di colui che dovrebbe diventare il nuovo responsabile dell'area tecnica, Fabio Paratici.

Lo scenario da ieri è ormai chiaro: il prescelto della Fiorentina è Paratici, e anche in direzione opposta. Ottenute le necessarie garanzie, il dirigente ha già dato il suo benestare a unirsi a quella che oggi appare come un’impresa: i margini di errore non esistono, ma qualora dovesse essere portata a casa la salvezza, e considerando che c'è anche la Conference, l'annata potrebbe persino assumere i tratti del miracolo.

Per questo Paratici però ha bisogno di potersi circondare di fidati collaboratori ed è pronto a farlo. Secondo quanto appreso da FV, infatti, è in procinto di arrivare alla Fiorentina con lui anche lo scout Leonardo Gabbanini, con cui ha già lavorato proficuamente al Tottenham e con cui sarebbe pronto a riformare un tandem professionale. In suo favore gioca anche l'essere fiorentino, di passaporto e di fede, oltre che avere trascorsi nelle giovanili gigliate. Per lui in ponte un ruolo nell'area scouting, da non escludere che gliene venga affidata la responsabilità.