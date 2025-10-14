FirenzeViola
Moise Kean corre contro il tempo: terapie e lavoro ad hoc
Alla ripresa degli allenamenti al Viola Park dalle Nazionali sono rientrati solo Kospo e Dzeko. Già rientrato, dopo il forfait per Israele a causa dell'infortunio alla caviglia destra nella gara con l'Estonia, anche Moise Kean che però deve recuperare appunto dall'infortunio. Oggi per lui solo terapie ed un lavoro ad hoc per cercare di recuperare già con il Milan.
Obiettivo difficile da realizzare (si parla di rischio anche per la trasferta di Conference a Vienna con il Rapid il giovedì successivo) anche perché la caviglia è sempre un punto delicato per chi fa della fisicità e della potenza la sua forza, ma il centravanti viola ci proverà fino all'ultimo.
