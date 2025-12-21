Fiorentina-Udinese 5-1, ammonito Ranieri: era diffidato e salterà il Parma

Fiorentina-Udinese 5-1, ammonito Ranieri: era diffidato e salterà il ParmaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:47Notizie di FV
di Lorenzo Della Giovampaola

Nota importante sulla partita che la Fiorentina sta disputando al Franchi contro l'Udinese e conducendo per 5-1. Nel corso del match infatti, in particolare al minuto numero 65, Luca Ranieri è stato ammonito dall'arbitro Mariani ed essendo stato in diffida sarà costretto dunque a saltare la prossima gara di campionato che i viola giocheranno sabato prossimo alle 12:30 sul campo del Parma.