La Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio

Rieccoci, ancora una volta, dopo un'altra settimana, dopo un'altra sconfitta, a parlare di una Fiorentina che non esiste più, o quasi. Inutile parlare ancora di campo, di quello che non va, delle non novità di Vanoli dal punto di vista tattico, delle incertezze di De Gea, dei gol falliti da Kean, delle prestazioni non all'altezza di Gudmundsson e chi più ne ha più ne metta. Concentriamoci su altro e su quelle decisioni che dovevano essere state già prese, visto che adesso siamo fuori tempo massimo. La Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto, a iniziare dall'inserimento di quella figura societaria che sarebbe necessaria. Sia chiaro, qualcuno può ancora arrivare, ma il vero nome che doveva essere preso in considerazione è quello di Cristiano Giuntoli, ma ormai è troppo tardi.

Giuntoli non sarà il dirigente che la Fiorentina inserirà nel suo organigramma e anche in questo caso il fattore tempo è stato completamente ignorato da chi prende le decisioni in casa viola. Ma d'altronde una settimana fa sono arrivate le parole di Rocco Commisso, dopo un silenzio infinito, che ha detto a tutti che va tutto bene, che ha massima fiducia nei suo dirigenti, nel suo allenatore e nei suoi giocatori. Cose da non credere, ma purtroppo abbiamo letto tutti la stessa cosa. Come si può ignorare un caos come quello che c'è all'interno del Viola Park? Impossibile farlo per chi sta commentando e vedendo lo spettacolo indecoroso che la Fiorentina sta offrendo, ma forse di là dall'Oceano le partite trasmesse sono diverse da quelle che vediamo noi, non c'è altra spiegazione. Tornando a Giuntoli: se una proposta doveva esserci (e non c'è stata) sarebbe dovuta arrivare sul tavolo del dirigente ex Napoli e Juve almeno 45 giorni fa, perché oggi, a due settimane dall'inizio del mercato, non potrebbe mai avere come risposta un sì. Troppo tardi per convincere uno come lui.

E allora chi potrebbe essere l'uomo giusto per far rialzare la Fiorentina? Difficile fare nomi ma l'identikit non può che portare a un dirigente che non abbia niente da perdere, che non è nel momento centrale della sua carriera. Sempre comunque che ci sia davvero la volontà di fare qualcosa di questo genere, visto che i segnali e le parole di Commisso ci portano a pensare che non è detto che sia l'opzione da tenere in considerazione. Una cosa è certa, e in questo senso è un po' come se fosse una sorta di appello per il patron della Fiorentina: Commisso inizi veramente a pensare solo e soltanto a cedere la società. Le smentite sulla possibile cessione ci hanno stancato, perché Firenze merita qualcosa di meglio rispetto a quello che sta vivendo e se davvero la volontà è quella di non vendere allora lo si dimostri con i fatti, non con le parole. Cedere la Fiorentina crediamo che sia l'unica via percorribile per quello che potrebbe presto essere "nominato" come il peggior proprietario dei 100 anni di vita del club di Firenze. Vendere prima di distruggere tutto.

Un'ultima riflessione la meritano poi i calciatori. Riuscire nell'impresa di non vincere neanche una partita nelle prime 15 giornate di campionato è un qualcosa di incredibile, ma purtroppo quest'anno abbiamo dovuto assistere anche a questo. Dopo l'appello ai tifosi, il patto del megafono, le tante parole e i pochissimi fatti è arrivato il momento di mettere nel mirino anche loro. Nelle ultime gare le cose, se possibile, sono addirittura peggiorate rispetto alle settimane precedenti e da parte dei calciatori non c'è stato neanche quel moto di orgoglio che ci si aspettava potesse esserci. Ecco, a questo punto almeno loro facciano qualcosa, se non per la Fiorentina per loro stessi. Perché a gennaio ci potrebbe essere il fuggi fuggi generale ma alla fine se dovesse essere davvero retrocessione nessuno di loro meriterebbe di giocare in Serie A nella prossima stagione.