Infortunio Mandragora, dal Franchi non c'è preoccupazione: probabile affaticamento

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:55Primo Piano
di Redazione FV

In attesa degli esami specifici che verranno fatti domani al Viola Park, dalla pancia dell'Artemio Franchi arrivano buone notizie sul fronte Rolando Mandragora, sostituito nel secondo tempo a causa di un problema fisico. Come riporta DAZN, la Fiorentina ha rassicurato sulle condizioni dell'attuale capocannoniere della stagione viola: si tratterebbe di un semplice affaticamento da valutare giorno per giorno, ma niente di grave. Mandragora come detto sarà valutato più attentamente domani ma per ora non c'è preoccupazione.