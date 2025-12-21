Infortunio Mandragora, dal Franchi non c'è preoccupazione: probabile affaticamento
FirenzeViola.it
In attesa degli esami specifici che verranno fatti domani al Viola Park, dalla pancia dell'Artemio Franchi arrivano buone notizie sul fronte Rolando Mandragora, sostituito nel secondo tempo a causa di un problema fisico. Come riporta DAZN, la Fiorentina ha rassicurato sulle condizioni dell'attuale capocannoniere della stagione viola: si tratterebbe di un semplice affaticamento da valutare giorno per giorno, ma niente di grave. Mandragora come detto sarà valutato più attentamente domani ma per ora non c'è preoccupazione.
