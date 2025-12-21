Fiorentina-Udinese 4-1, gran gol da fuori area di Solet

Fiorentina-Udinese 4-1, gran gol da fuori area di Solet
Oggi alle 19:32Notizie di FV
di Lorenzo Della Giovampaola

Al minuto numero 66 della sfida tra la Fiorentina e l'Udinese i bianconeri hanno realizzato il gol del 4-1, accorciando quindi a tre rete le distanze dai viola. Ha realizzare la rete è stato il difensore dei friulani Solet, che ha battuto David De Gea con un gran bel destro a giro da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere spagnolo.