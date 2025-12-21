Fiorentina-Udinese 3-0, contestazione della Fiesole "Comisso dov'è?"

Fiorentina-Udinese 3-0, contestazione della Fiesole "Comisso dov'è?"
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:15
di Lorenzo Della Giovampaola

Ad inizio ripresa della sfida del Franchi tra la Fiorentina e l'Udinese, con i viola avanti per 3-0, la Curva Fiesole ha iniziato ad intonare una serie di cori rivolti al presidente giglato Rocco Commisso. Due in particolare quelli utilizzati il primo "Società inesistente ma dov'è il presidente" e il secondo "Commisso dov'è". Il riferimento è chiaramente all'assenza del patron viola da Firenze in un momento così delicato.