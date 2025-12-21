Fiorentina-Udinese, Kean ad un passo dal gol del 5-0

Oggi alle 19:28Notizie di FV
di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina continua a spingere e sembra anche divertirsi ora contro l'Udinese in vantaggio di quattro gol e di un uomo. Fagioli con uno dei suoi classici lanci lunghi in verticale che stiamo vedendo sempre più spesso in queste ultime partite imbecca verso la porta Moise Kean che, a tu per tu con Sava, prova a beffare il portiere bianconero con un tocco sotto senza però inquadrare la porta.